Frau fährt Neunjährigen in Schmöckwitz an

Berlin - Eine 30 Jahre alte Autofahrerin hat in Berlin im Ortsteil Schmöckwitz einen neun Jahre alten Jungen angefahren. Das Kind kam am Dienstag mit Verletzungen an Beinen und Kopf in ein Krankenhaus, wie die Polizei Berlin am Mittwoch mitteilte. Der Junge überquerte laut ersten Erkenntnissen der Polizei eine Straße bei einem Supermarkt, als sich das Auto der Frau näherte. Die 30-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass sie den Jungen anfuhr. Die Frau erlitt laut Polizei einen Schock.