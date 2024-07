Cottbus - Eine 61-Jährige ist mit ihrem Auto in den Personaleingang des ehemaligen Kaufhauses Galeria Kaufhof in Cottbus gefahren. Ursache sei vermutlich ein gesundheitliches Problem gewesen, teilte die Stadt mit. Das Auto habe mehrere Türen durchbrochen und sei erst nach mehreren Metern zum Stehen gekommen. „Das muss ordentlich gescheppert haben“, sagte ein Polizeisprecher. Es entstanden Sachschäden am Fahrzeug und dem Gebäude.

Die Fahrerin sei zur Beobachtung in ein Krankenhaus gekommen, sonst sei niemand verletzt worden, sagte der Sprecher. Aktuell laufen noch die Unfall-Aufnahme sowie erste Aufräumarbeiten, wie die Stadt weiter mitteilte. Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz.

Der Unfall passierte gegen 18.00 Uhr am einstigen Kaufhaus Galeria Kaufhof. Nach der Insolvenz der Warenhauskette war dort das Aachener Modehaus Mieter geworden. Die Modekette war bundesweit in mehrere aufgegebene Galeria-Standorte eingezogen, geriet aber auch in finanzielle Schieflage und stellte Ende vergangenen Jahres einen Insolvenzantrag. Alle Filialen schließen nun.

Die Stadt Cottbus hatte das Gebäude gekauft. Sie will es zum „Stadtforum K“ umbauen. Dieses soll gemischt genutzt werden. Unter anderem sollen das Stadtarchiv, die Stadtbibliothek, die Kfz-Zulassungsbehörde und Teile des Bürgerbüros einziehen.