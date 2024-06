Eine Frau wird Ende Mai im Eingang eines Mietshauses in Berlin-Wilmersdorf angegriffen und erstochen. Als die Polizei nun den mutmaßlichen Täter verhaften will, findet sie zwei Leichen.

Berlin - Eine Woche nachdem eine Frau in Berlin-Wilmersdorf erstochen wurde, sind der mutmaßliche Täter sowie seine Mutter tot gefunden worden. Polizisten entdeckten die beiden Leichen in Charlottenburg, als sie den Mann verhaften wollten, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Der Mann soll bereits vor einigen Tagen sich selbst und zuvor auch die 76-jährige Mutter getötet haben. Beide Toten lagen in der Wohnung der Mutter in Charlottenburg.

Zu der Frau in Wilmersdorf soll der Mann eine Liebesbeziehung gehabt haben. Weil sie sich trennte, soll es laut Polizei am 28. Mai zu dem Angriff des Mannes auf sie gekommen sein. Die Frau war mit Stichverletzungen im Eingang eines Mietshauses gefunden worden.