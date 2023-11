Zeulenroda-Triebes - Mehrere tierische Innereien, Fellreste und Schädel haben Unbekannte an einem Waldrand in Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) abgeladen. Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte eine Frau den Fund am Sonntag an der L2346 zwischen Pöllwitz und Wolfshain gemeldet. Die Schlachtabfälle stammen demnach von Schafen und Ziegen. Die Polizei sicherte das Waldstück. Auch das Veterinäramt war vor Ort. Laut Polizei drohen hohe Geldstrafen wegen des Verstoßes gegen das Tierkörperbeseitigungsgesetz. Die Ermittlungen laufen.