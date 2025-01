Eine Auseinandersetzung mit einem Mann endet für eine Frau in Genthin tödlich.

Frau bei tätlicher Auseinandersetzung in Genthin getötet

Zwischen einer Frau und einem Mann kam es in Genthin zu Tätlichkeiten. Sie erlitt tödliche Verletzungen. Nach ihm wird gefahndet. (Symbolbild)

Genthin - Ein Frau ist in Genthin (Jerichower Land) bei einer tätlichen Auseinandersetzung mit einem 28-Jährigen tödlich verletzt worden. Die 20-Jährige erlag trotz schneller Hilfe ihren Verletzungen, wie die Polizei in Stendal mitteilte. Zwischen der Frau und dem Mann soll es eine Beziehung gegeben haben. Der Verdächtige war nach der Tat am Donnerstagnachmittag geflüchtet. Bei der Fahndung hatte die Polizei unter anderem einen Hubschrauber eingesetzt.

Die Polizei hat ein Bild des Verdächtigen veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Sie warnt jedoch davor, den Mann anzusprechen. Er könne bewaffnet sein, hieß es. Sollte er gesichtet werden, solle sofort die Notrufnummer 110 angerufen werden.