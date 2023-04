Berlin - Ein Frau soll in einer U-Bahn in Berlin einen Mann attackiert und rassistisch beleidigt haben. Der 23-Jährige blieb unverletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann am Dienstagabend am Mehringdamm in einen Wagen zugestiegen, in dem eine Frau der Polizei zufolge laut schrie und Fahrgäste beleidigte. Als der Mann um Ruhe bat, soll sie in dessen Richtung geschlagen, ihn rassistisch beleidigt und ins Gesicht und an die Kleidung gespuckt haben. Nachdem der 23-Jährige an der Station Karl-Marx-Straße ausgestiegen war, erstattete er gegen die Frau Anzeige bei der Polizei. Der Staatsschutz ermittelt.