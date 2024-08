Lüneburg - Zum Auftakt des 15. Lüneburger Krimifestivals liest am 24. Oktober (20.00 Uhr) Frankreich-Experte Alexander Oetker aus seinem letzten Thriller „Wilder Wein“. Die Österreicherin Alex Beer präsentiert am nächsten Abend ihren Wien-Krimi „Die weiße Stunde. Ein Fall für August Emmerich“. Und am 26. Oktober schickt Grimme-Preisträger Sven Stricker seinen Sörensen in den Urlaub, in die Berge nach Österreich.

Der Festivalzeitraum mit insgesamt 17 Veranstaltungen erstreckt sich bis zum 7. November mit einem Nachhall am 19. November. „Volker Kutscher beschließt mit dem zehnten Band seine aufsehenerregende Reihe um Kommissar Gereon Rath, die allerspätestens seit "Babylon Berlin" wirklich jeder kennt – dieses Highlight wollte ich unserem Publikum unbedingt ermöglichen“, sagt Festivalmanagerin Sylvia Anderle. Tickets sind auf krimifestival-lg.de und bei Lünebuch erhältlich.