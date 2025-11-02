Nach Stichwahlsieg Frankfurts neuer parteiloser OB tritt Posten an
Er tritt in große Fußstapfen: Am Sonntag wird Axel Strasser als neues Stadtoberhaupt in Frankfurt (Oder) ins Amt eingeführt. Er folgt auf René Wilke, der jetzt Innenminister ist.
Frankfurt (Oder) - Der neu gewählte Oberbürgermeister in Frankfurt (Oder) soll am Sonntag (14.00 Uhr) ins Amt eingeführt werden. Der parteilose Axel Strasser gewann vor wenigen Wochen die Stichwahl klar mit 69,8 Prozent der Stimmen gegen den AfD-Kandidaten Wilko Möller, der auf 30,2 Prozent kam. Strasser wird in der Oderstadt Nachfolger von René Wilke (parteilos), der im Mai das Amt des brandenburgischen Innenministers übernahm.
Der neue Rathauschef Strasser war bisher Mitarbeiter der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostbrandenburg. Er warb als unabhängiger Bewerber unter dem Motto „Gemeinsam für Frankfurt (Oder)“ für sich. Möller und Strasser hatten sich in der ersten Runde gegen Désirée Schrade (CDU) und Simona Koß (SPD) durchgesetzt.