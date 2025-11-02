weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Nach Stichwahlsieg Frankfurts neuer parteiloser OB tritt Posten an

Er tritt in große Fußstapfen: Am Sonntag wird Axel Strasser als neues Stadtoberhaupt in Frankfurt (Oder) ins Amt eingeführt. Er folgt auf René Wilke, der jetzt Innenminister ist.

Von dpa 02.11.2025, 03:30
Axel Strasser übernimmt ab Sonntag die Amtsgeschäfte in Frankfurt (Oder). (Archivbild)
Axel Strasser übernimmt ab Sonntag die Amtsgeschäfte in Frankfurt (Oder). (Archivbild) Patrick Pleul/dpa

Frankfurt (Oder) - Der neu gewählte Oberbürgermeister in Frankfurt (Oder) soll am Sonntag (14.00 Uhr) ins Amt eingeführt werden. Der parteilose Axel Strasser gewann vor wenigen Wochen die Stichwahl klar mit 69,8 Prozent der Stimmen gegen den AfD-Kandidaten Wilko Möller, der auf 30,2 Prozent kam. Strasser wird in der Oderstadt Nachfolger von René Wilke (parteilos), der im Mai das Amt des brandenburgischen Innenministers übernahm. 

Der neue Rathauschef Strasser war bisher Mitarbeiter der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostbrandenburg. Er warb als unabhängiger Bewerber unter dem Motto „Gemeinsam für Frankfurt (Oder)“ für sich. Möller und Strasser hatten sich in der ersten Runde gegen Désirée Schrade (CDU) und Simona Koß (SPD) durchgesetzt.