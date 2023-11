Bremen - Geschäftsführer Frank Baumann wird seinen am Ende der Saison auslaufenden Vertrag bei Werder Bremen nicht verlängern. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. „Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, weil Werder für mich seit vielen Jahren viel mehr ist als ein Arbeitgeber“, sagte Baumann (48). „Aber ich halte die Entscheidung nach dann acht Jahren in der Geschäftsführung sowohl für mich persönlich, aber auch für den Verein für richtig und wichtig.“

Baumann war 1999 als Spieler aus Nürnberg an die Weser gekommen und wurde als Kapitän der Grün-Weißen deutscher Meister und zweimal DFB-Pokalsieger. Nach seiner Karriere als Profi blieb Baumann Werder als Funktionär erhalten und war seit Sommer 2016 als Geschäftsführer für die Geschicke des Traditionsvereins zuständig. In seine Amtszeit fiel 2021 der Bundesliga-Abstieg, für den viele Fans Baumann verantwortlich machten. Dennoch blieb er im Amt und sorgte mit dafür, dass die Bremer nach nur einem Jahr den Wiederaufstieg schafften.

Wer die Nachfolge von Baumann antritt, steht noch nicht fest. Heißester Kandidat ist Clemens Fritz, der schon jetzt als Fußballchef bei den Bremern tätig ist und zuletzt immer mehr Verantwortung übernahm. „Clemens Fritz spielt in den Überlegungen natürlich eine Rolle und ist einer der Nachfolgekandidaten von Frank“, bestätigte Aufsichtsratsboss Dr. Hubertus Hess-Grunewald.