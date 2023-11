Erfurt - Die langjährige Thüringer Fraktionsvorsitzende der Grünen, Astrid Rothe-Beinlich, will sich aus der Politik verabschieden. Sie trete für die Landtagswahl 2024 nicht an, sagte die 49-Jährige am Mittwoch in Erfurt. Sie strebe auch bei den Kommunalwahlen im kommenden Jahr kein Stadtratsmandat in Erfurt mehr an.

Rothe-Beinlich begründete ihren Schritt damit, dass sie seit Anfang der 1990er Jahre in der Politik aktiv sei, in Führungsfunktionen der Thüringer Grünen sowie im Landtag. Personelle Veränderungen seien richtig und wichtig. Sie sei aber auch nicht mehr bereit, sich allen politischen Zwängen zu stellen - „das zehrt politisch und privat“, so die Flüchtlings- und Bildungspolitikerin.