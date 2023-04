Erfurt - Zum Start der Landtagssitzung am Mittwoch (ab 14.00 Uhr) wollen CDU und Grüne in einer Aktuellen Stunde über die Energieversorgung in Thüringen diskutieren. Während die oppositionelle CDU vor allem die Politik der Ampel-Koalition in Berlin und deren Pläne für den Heizungstausch im Blick hat, richten die Grünen den Fokus auf erneuerbare Energien nach dem Ausstieg aus der Atomkraft.

Die Bundesregierung hatte vergangene Woche eine Reform des Gebäudeenergiegesetzes beschlossen. Demnach soll ab dem 1. Januar 2024 jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Es dürften damit keine reinen Gas- oder Ölheizungen mehr neu installiert werden. Allerdings sind auch Ausnahmen, Übergangsfristen und eine umfassende Förderung geplant.

Die CDU sieht darin ideologische Verbote statt moderner Energiepolitik und eine Gefahr für eine bezahlbare, saubere und sichere Energieversorgung in Thüringen.

Die SPD-Fraktion thematisiert außerdem den Zugverkehr in Ostthüringen, die AfD-Fraktion die Bildungspolitik im Freistaat. Die Gruppe der FDP will über Einsprüche gegen die Grundsteuerbescheide sprechen, die Linke-Fraktion über Arbeitsschutz in der Thüringer Baubranche.