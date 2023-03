Berlin - Die Fraktionen im Berliner Abgeordnetenhaus suchen weiter nach einer Lösung für die schwierige Frage, wie die Ergebnisse der Wiederholungswahl in den Bezirksämtern abgebildet werden können. In den zwölf Bezirksparlamenten haben sich die Mehrheitsverhältnisse zum Teil deutlich verändert. Bezirksstadträte und Bezirksbürgermeister sind aber bis zum Ende der weiter laufenden Legislaturperiode 2026 im Amt. Wie der „Tagesspiegel“ (Sonntag online) berichtet, haben sich SPD, Grüne, Linke und CDU inzwischen darauf verständigt, die Neubesetzung der Bezirksämter in einem Gesetz zu regeln, für das die Berliner Verfassung nicht geändert werden müsste.

Die Fraktionen sind zu den inhaltlichen Details in Kontakt mit der Senatsverwaltung für Inneres. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sagte der Deutschen Presse-Agentur am Montag: Das Abgeordnetenhaus habe die Wiederholungswahlen zum Anlass genommen, gesetzliche Wege zu finden, um dem Willen der Wählenden und der Demokratie Rechnung tragen zu können. Dabei seien schwierige, auch verfassungsrechtliche Fragen zu klären. „Mein Haus steht als Verfassungsressort und Bezirksaufsicht beratend zur Seite, um rechtssichere Wege zu finden.“

Die vier Fraktionen haben dem „Tagesspiegel“ zufolge unter anderem besprochen, dass ausscheidende Mitglieder des Bezirksamts bis 2026 ein Ruhgehalt von 100 Prozent bekommen sollten. Mit dem Thema hatten sich die Fraktionen schon mehrfach beschäftigt. Im Gespräch waren zuvor 71,5 Prozent.