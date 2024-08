Magdeburg - Mehrere Fraktionen im Landtag drängen darauf, dass Kinder mit Behinderungen besser in das Bildungssystem in Sachsen-Anhalt integriert werden. „Sachsen-Anhalt ist verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem zu schaffen“, sagte Susan Sziborra-Seidlitz (Grüne). Förderschulen seien nicht Teil eines inklusiven Schulsystems. „Kein anderes Bundesland schickt so viele Kinder in Förderschulen wie Sachsen-Anhalt.“ Der gemeinsame Unterricht müsse zur Regel werden, so die Grünen-Politikerin.

Auch die Linke forderte Änderungen. „Auf keinen Fall darf es so schlecht bleiben, wie es im Moment ist“, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Thomas Lippmann. Die SPD sieht ebenfalls Handlungsbedarf. „Es ist unverständlich, dass das Bildungsministerium plant, Kinder bereits in der 1. Klasse an einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen einzuschulen, ohne dass sie zuvor die Förderung in der flexiblen Schuleingangsphase erhalten haben“, so SPD-Fraktionschefin Katja Pähle.

Bildungsministerin Eva Feußner sagte, die UN-Behindertenrechtskonvention mache keine Vorgaben, auf welche Weise gemeinsames Lernen zu realisieren sei, auch nicht zur Gliederung des Schulwesens. Der Elternwille sei von großer Bedeutung, sagte die CDU-Politikerin. Man könne eine Förderschule oder allgemeine Schule wählen. „Eltern sind die Experten für ihr Kind.“

Die CDU- und die FDP-Fraktion sprachen sich für eine Stärkung der Förderschulen aus. Die AfD lehnt das Konzept der Inklusion ab. Fraktionsvize Hans-Thomas Tillschneider sprach von „Inklusionswahn“. Über das Thema soll nun weiter in den Ausschüssen diskutiert werden.