Erfurt - Mit Aufnahmen der Mitbegründer der berühmten „Ostkreuz“-Fotoagentur führt die Kunsthalle Erfurt ihren Fotografie-Schwerpunkt fort. Dabei steht auch ein Thüringer Dorf beispielhaft für andere Orte im Fokus. Konkret geht es um Berka. Dort wurde die Fotografin Ute Mahler 1949 geboren, inzwischen gehört der Ort zu Sondershausen. Ute Mahler, ihr Ehemann Werner Mahler sowie ihr Vater, der Müllermeister und spätere Werbefotograf Ludwig Schirmer (1929-2001), fotografierten alle drei Berka und die Bewohner, mit jeweils deutlichem zeitlichem Abstand. Die Schwarz-Weiß-Fotos entstanden über einen Zeitraum von 70 Jahren und wurden erst jetzt zusammengefasst. Denn lange wussten die Mahlers nicht, in welchem Umfang und welcher Qualität Schirmer das Dorfleben der Nachkriegszeit abgelichtet hatte.

Manchmal durch Zufall, manchmal bewusst sind Menschen, die Schirmer als Kinder fotografiert hatte, in Ute Mahlers Aufnahmen von 2021/22 zu sehen. „Die Arbeit ist gewachsen und nicht von Anfang an konzipiert gewesen“, sagte sie beim Gespräch am Donnerstag in Erfurt. Vom 1950 in Sachsen-Anhalt geborenen Werner Mahler stammen Fotos aus dem Berka der 70er- und 80er-Jahren. Wobei die Mahlers die Aufnahmen als beispielhaft für die Entwicklung vieler anderer kleiner Dörfer nicht nur in Deutschland sehen.

Das Ehepaar zähle zu den renommiertesten aktiven Fotografen, sagte der Direktor der städtischen Kunstmuseen Kai-Uwe Schierz. Die Mahlers machten Aufnahmen als freiberufliche Fotografen etwa für die DDR-Frauenzeitschrift „Sibylle“, später auch für den „Stern“. 1990 gründeten sie mit anderen ostdeutschen Fotografen die erfolgreiche Agentur „Ostkreuz“. 2023 erhielt das Paar den Kulturpreis der Deutschen Gesellschaft für Photographie.

Neben dem Projekt über Berka sind in der Schau Arbeiten anderer Werkreihen zu sehen. „Wo die Welt zu Ende war“ etwa zeigt Aufnahmen der früheren innerdeutschen Grenze rund 20 Jahre nach dem Mauerfall. Die einzigen Farbaufnahmen gehören zur Serie „Seltsame Tage“. Die Ausstellung „Ute Mahler, Werner Mahler & Ludwig Schirmer. An seltsamen Tagen über Flüsse in die Städte und Dörfer bis ans Ende der Welt“ läuft von Samstagabend bis zum 3. März. Geplant sind Führungen und ein Gespräch mit den Mahlers sowie eine Filmvorführung.