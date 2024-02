Oldenburg - Der Foto-Dienstleister Cewe hat im vergangenen Jahr dank des Weihnachtsgeschäftes Umsatz und Ergebnis gesteigert. Auf Basis vorläufiger Zahlen kletterte der Konzernumsatz um 6,5 Prozent auf 788,8 Millionen Euro, wie das SDax-Unternehmen am Mittwoch in Oldenburg mitteilte. Vor allem der kommerzielle Online-Druckservice sowie überarbeitete Filialstrukturen im Einzelhandel hätten zudem die Profitabilität deutlich verbessert. Entsprechend stieg das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 7,9 Prozent auf 81,6 Millionen Euro. In den Zahlen ist die im Dezember 2023 veräußerte Gesellschaft Futalis noch enthalten.