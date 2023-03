Schleusingen - Eine Forstmaschine hat im Thüringer Wald bei Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) gebrannt. Etwa 20 Einsatzkräfte rückten am Montagabend an, um das Feuer zu löschen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 500.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Fahrer der Maschine wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Bäume seien nicht beschädigt worden, hieß es.