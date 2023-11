Jena - Die Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung stehen von Freitag an im Mittelpunkt eines Kongresses in Jena. Erwartet werden nach Angaben der Organisatoren rund 2000 Ärzte, Wissenschaftler und Betroffene, die sich vor Ort oder per Online-Schalte über neue Forschungsergebnisse zu den Mechanismen von Long Covid und über Therapieansätze verständigen wollen. Ein Schwerpunkt ist die Teilhabe der Betroffenen am sozialen und Arbeitsleben. Veranstaltet wird der zweitägige Kongress vom Universitätsklinikum Jena und dem Ärzte- und Ärztinnenverband Long Covid.

Zu den Langzeitfolgen einer durch das Corona-Virus ausgelösten Covid-19-Erkrankung gehören chronische Erschöpfung, erhebliche Konzentrationsstörungen oder hartnäckige Atembeschwerden. Bei Long Covid dauern diese Beschwerden länger als vier Wochen nach der Corona-Infektion an, bei der Unterform Post Covid länger als zwölf Wochen.