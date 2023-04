Leipzig - Für das Saisonziel Champions-League-Qualifikation fordert RB Leipzigs Spielmacher Emil Forsberg mehr Überzeugung. „Mentalität, Leidenschaft. Alles, was wir auf dem Platz brauchen, brauchen wir jetzt am Wochenende, um einen Schritt in die richtige Richtung zu machen“, sagte der 31-Jährige am Dienstag. Leipzig ist durch die Niederlage in Leverkusen auf Platz fünf abgerutscht und empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) die TSG Hoffenheim.

Nach dem 0:2 bei Bayer hatte bereits Trainer Marco Rose die fehlende Gier seiner Spieler kritisiert. Zum wiederholten Male habe man ein Spiel verloren, das man nicht verlieren dürfe. Forsberg hatte zuletzt wegen eines Infekts gefehlt. Durch die Gelb-Rote Karte gegen Dominik Szoboszlai dürfte der Routinier gegen Hoffenheim eine Option für die Startelf sein. Leipzig hatte die TSG in der Hinrunde sowie im Pokal besiegt. Nun gebe es allerdings einen anderen Trainer und eine andere Spielweise, sagte Forsberg mit Blick auf den Anfang Februar verpflichteten Pellegrino Matarazzo.

Im Dienstags-Training von Leipzig fehlten Benjamin Henrichs, Kevin Kampl, Dani Olmo, Konrad Laimer und Josko Gvardiol auf dem Platz. Die Profis trainierten regenerativ in der Akademie. Xaver Schlager absolvierte erneut ein Platztraining, allerdings noch individuell. Rose hofft, den von einem Syndesmoseriss ausgebremsten Österreicher in dieser Spielzeit noch einmal einsetzen zu können.