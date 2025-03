Erfurt - In Anbetracht steigender Wolfszahlen wollen CDU, BSW und SPD erreichen, dass sich Thüringen für die Absenkung des Schutzstatus des Wolfes starkmacht. Die von den drei Fraktionen geführte Landesregierung solle sich dafür in Berlin einsetzen, teilte die CDU-Fraktion mit. Ein entsprechender Antrag soll Anfang April im Landtag diskutiert werden.

Zuletzt kochte die Diskussion um den Wolf in Thüringen besonders im Ilm-Kreis hoch. Dort sollen sich seit Anfang des Jahres Wolfsangriffe auf Nutztiere gehäuft haben. „Der Wolf hat ein großes Akzeptanzproblem in der Bevölkerung, insbesondere bei Nutztierhaltern“, sagte der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Andreas Bühl, in dessen Wahlkreis der Ilm-Kreis liegt.

Etwa 25 Wölfe leben laut Umweltministerium derzeit in Thüringen. Allerdings unterliegt die Zahl Schwankungen. So müssen über einen gewissen Zeitraum Nachweise in Form etwa von Aufnahmen und Kot vorliegen, damit Experten sicher sein können, dass die Tiere dauerhaftes Revier gefunden haben.

Von „streng geschützt“ zu „geschützt“

Der Wolf gilt als geschützt und darf bislang nur in Ausnahmefällen gejagt werden. Dieser Schutzstatus gerät jedoch zunehmend in die Diskussion, da die Wolfspopulation in den vergangenen Jahren wieder zugenommen hat und damit auch die Fälle von Wolfsangriffen auf Herdentiere.

Der Europarat hatte den Weg für ein schärferes Vorgehen gegen Wölfe geebnet und die Absenkung des Status von „streng geschützt“ auf „geschützt“ geändert. Auch damit dürfen Wölfe aber nur unter bestimmten Voraussetzungen geschossen werden. Zudem muss das entsprechend geänderte EU-Recht noch in deutsches Recht übersetzt werden.

„Der Wolf ist schützenswert, aber wir haben den guten Erhaltungszustand bereits erreicht und müssen den Umgang mit den steigenden Populationen auch den Realitäten anpassen können“, sagte Sprecher für Jagd und Forsten der CDU-Fraktion, Stephan Tiesler.