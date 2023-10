Potsdam - Das Sportministerium in Brandenburg hat die Förderung für energetische Sanierungen in Hallenbädern auf den Weg gebracht. „Das Förderprogramm richtet sich an kommunale Träger von Hallenbädern im Land Brandenburg“, erklärte eine Sprecherin des Ministeriums am Donnerstag. Insgesamt stünden 43 Millionen Euro an EU-Fördermitteln zur Verfügung. Die maximale Förderquote beträgt 60 Prozent.

„Mit diesem Förderprogramm bringen wir unsere Hallenbäder energetisch auf den neuesten Stand und leisten einen bedeutenden Anteil an der Umsetzung des Brandenburger Klimaplans“, sagte Sportminister Steffen Freiberg (SPD) am Donnerstag. Intakte Hallenbäder seien außerdem eine Voraussetzung, damit Brandenburger Kinder sicher Schwimmen lernen könnten. Von den derzeit 46 Hallenbädern im Land Brandenburg liegen 35 Bäder in kommunaler Trägerschaft.