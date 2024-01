Bautzen - Gebatikt, gekratzt oder geätzt - in der Lausitz wird zum 71. Mal das schönste sorbische Osterei gesucht. Prämiert werden traditionell gefertigte ausgeblasene Hühnereier, die mit den typischen Techniken verziert wurden, wie der Förderkreis für Sorbische Volkskultur in Bautzen am Dienstag mitteilte. Dazu gehören die Wachsbatik- und Wachsbossiertechnik, ein- oder mehrfarbig sowie Kratz- oder Ätztechnik.

Bis zum 16. Februar können je drei solche Kreationen, die nach Familien- oder regionaler Tradition gestaltet sind, an den Förderkreis gesandt oder dort sowie bei der Sorbischen Kulturinformation in Bautzen und in Cottbus (Brandenburg) oder in den Büros des Domowina-Dachverbandes in Schleife, Hoyerswerda, Crostwitz und Cottbus abgegeben werden.

Die Gewinner des Wettbewerbs in den einzelnen Techniken werden von einer Fachjury ermittelt, die Preise von der Stiftung für das sorbische Volk finanziert - und am 23. Februar im Sorbischen Museum Bautzen vergeben. Für Kinder und Jugendliche gibt es ab März einen separaten Wettbewerb.