Fördergelder für Recyclingforschung in Nordhausen

Nordhausen - Das Thüringer Innovationszentrum für Wertstoffe in Nordhausen wird vom Land mit mehr als 6,4 Millionen Euro unterstützt. Das Geld diene vor allem zur Anschaffung von Forschungsgeräten und zur Deckung von Personalkosten, teilte das Wirtschaftsministerium am Montag mit. „Thüringen kann beim Thema Recyclingforschung und Recyclingwirtschaft in Zukunft bundesweit eine Schlüsselrolle einnehmen“, erklärte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) zur Übergabe des Förderbescheids.

Das Zentrum wurde 2018 gegründet und forscht zu Themen einer nachhaltigen Rohstoff- und Kreislaufwirtschaft und entwickelt neue Technologien und Verfahren im Bereich der Umwelt- und Recyclingtechnik. Dazu baut, testet und optimiert das Institut komplexe Recyclinganlagen und Anlagenkomponenten. Als Forschungspartner sind an dem Zentrum neben der Hochschule Nordhausen auch die Bauhaus-Universität Weimar sowie das Institut für Angewandte Bauforschung in Weimar beteiligt.