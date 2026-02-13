In Sachsen gibt’s jetzt wieder Unterstützung für touristische Angebote, die das ganze Jahr über Besucher locken. Ab 19. März nimmt die Aufbaubank Anträge entgegen.

Dresden - Zur Unterstützung ganzjähriger Tourismusangebote nimmt der Freistaat ein Förderprogramm wieder auf. In diesem Jahr stehen zwei Millionen Euro für saisonunabhängige Investitionen zur Verfügung, wie das Tourismusministerium mitteilte. Aussicht auf Förderung haben demnach geplante Investitionen ab 10.000 Euro. Anträge von kleinen und mittleren sowie kommunalen Unternehmen und eingetragenen Vereinen nimmt die Sächsische Aufbaubank ab 19. März entgegen.

Bestehende Anbieter im Sommer- und Wintertourismus sollen durch das Programm bei der Anpassung hin zum ganzjährigen Betrieb unterstützt werden. „Damit unsere Tourismusbetriebe in Sachsen wettbewerbsfähig bleiben, benötigen wir weitere saisonunabhängige Angebote“, sagte Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU). Unterstützung gibt es demnach für Neuerrichtungen, den Ausbau bestehender Kapazitäten und Projekte, die zusätzliche Angebote in die Region bringen. Die Vorhaben müssen einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten.

Bereits im Doppelhaushalt 2023/2024 waren Mittel für das Förderprogramm eingeplant. In den beiden Jahren erhielten 20 Projekte rund 7,2 Millionen Euro, darunter der mobile Pumptrack in Oberwiesenthal und der Wasserspielplatz in Wurzelrudis Erlebniswelt in Eibenstock.