Leipzig - Der Technologiegründerfonds Sachsen will in seiner nächsten Förderperiode rund 40 Start-ups unterstützen. Dafür stünden 93,5 Millionen Euro bereit, teilte der Fonds am Donnerstag mit. Die Gründer könnten zwischen 200.000 und 5 Millionen Euro Förderung erhalten. Infrage kämen „wissensbasierte und technologieorientierte“ Unternehmen verschiedener Branchen.

Der Fonds existiert seit 2008. Bislang wurden mehr als 100 Firmen in der Gründerphase begleitet. Zu den Investoren zählen neben dem Freistaat Sachsen verschiedene Sparkassen, die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen sowie neuerdings auch die Sächsische Aufbaubank.