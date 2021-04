Bei schönem Wetter sind überall Menschen auf den Straßen und Spazierwegen zu sehen. Sie genießen die Sonne und scheinen Kraft zu tanken, nach einem langen Jahr in der Corona-Pandemie. Die Pandemie hinterlässt ihre Spuren, vor allem auch in der Psyche.

Jeder Dritte durch Corona-Pandemie stark belastet

Wie sehr die Pandemie die Menschen mitnimmt, zeigt aktuell eine Studie der Wiener Sigmund Freud Privatuniversität. Die Studie wurde am Institut für Sozialästhetik und psychische Gesundheit vorgenommen. Das Ergebnis: Jeder Dritte fühlt sich inzwischen durch die Situation stark belastet. Vor einem Jahr war es noch jeder Vierte.

Ängste und Erschöpfungszustände haben seit Beginn der Pandemie ebenso zugenommen, wie allgemeine Gereiztheit und depressive Zustände. Denn während die wirtschaftliche und finanzielle Belastung stabil bleibt, nehmen die körperlichen und psychischen Belastungen in der Pandemie weiter zu. Hinzu kommt auch, dass ein Großteil der Menschen auch nach wie vor aufgrund der Pandemie von nahestehenden Personen getrennt ist.

Trotz Corona-Krise: Blick für das Schöne nicht verlieren

Dies hat zu einer Zunahme der psychischen Belastung in fast allen Bundesländern in Deutschland geführt.

Der Psychiater Michael Musalek rät vor allem dazu, sich nicht nur auf das Negative in dieser Krise zu konzentrieren, sondern auch auf das Schöne, was beispielsweise in Beziehungen, der Kunst oder der Natur zu finden sei. (mz)