Etwa 40 Fohlen für den Reitsport kommen in Celle unter den Hammer. Die Züchter kommen größtenteils aus Niedersachsen.

Fohlen für den Turniersport werden in Celle versteigert

In Celle werden Fohlen für den Reitsport versteigert.

Celle - Rund 40 Fohlen werden auf einer Auktion auf dem Landgestüt in Celle versteigert. Es handle sich um Jungtiere für das Spring-, Dressur- und Vielseitigkeitsreiten, teilten die Veranstalter mit. Viele von ihnen sind Nachkommen von erfolgreichen Turnierpferden. Die Fohlen mit klangvollen Namen wie Scotch, Temptation oder Drummerboy B drehten am Mittag vor Publikum zunächst auf einem Paradeplatz einige Runden. Anschließend können die interessierten Besucher bieten. Potenzielle Käufer können sowohl vor Ort als auch per Telefon ihre Gebote für Tiere abgeben. Diese sind nicht einmal ein Jahr alte und stammen von vorwiegend niedersächsischen Züchtern.

Das Landgestüt in Celle wurde bereits 1735 gegründet. Rund 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen widmen sich momentan der Pferdezucht. Aktuell sind dort nach Angaben der Betreiber rund 80 Deckhengste im Einsatz. Es ist die erste Fohlen-Auktion auf dem Gestüt.