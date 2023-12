Blankenburg - Ein mit Flüssiggas beladener Gefahrgut-LKW ist am Freitagabend in einem Industriegebiet in Blankenburg von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Wegen der Nähe zu einem angrenzenden Gebäude der Harzer Wiesenquell Werke seien die Menschen dort vorsorglich evakuiert worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Das Gelände sei weiträumig abgesperrt worden. Mithilfe eines Krans sei der LKW wieder aufgerichtet worden. Die Bergung habe mehrere Stunden gedauert, Flüssiggas sei dabei nicht ausgetreten. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 10.000 Euro. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.