Flugzeug muss wegen Motorschaden auf Getreidefeld notlanden

Bad Oeynhausen/Osnabrück - An der niedersächsischen Landesgrenze bei Bad Oeynhausen (Kreis Minden-Lübbecke) ist ein Ultraleichtflugzeug wegen eines Motorschadens auf einem Getreidefeld notgelandet. Beide Insassen blieben unverletzt, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 70-jähriger Pilot und ein 53-jähriger Passagier waren demnach am Freitagnachmittag vom Flugplatz in Porta Westfalica-Vennebeck gestartet, Ziel war ein Flugplatz in Osnabrück.

Wegen des Motorschadens leitete der erfahrende Pilot jedoch eine Notlandung ein und landete auf einer bereits vorhandenen Fahrspur einer landwirtschaftlichen Zugmaschine. Bei der sanften Landung entstand kein Schaden am Flugzeug oder dem Getreidefeld. Die Maschine musste anschließend abtransportiert werden.