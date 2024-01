Dresden - Wegen einer technischen Fehlermeldung bei einem Flugzeug ist die Feuerwehr am Sonntagabend zum Flughafen Dresden ausgerückt. Die Maschine, die von Zürich nach Dresden unterwegs war, habe vor der Landung in Dresden technische Probleme gemeldet, sagte ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughäfen am Abend auf Nachfrage. Das Flugzeug habe dann aber sicher landen können, so der Sprecher. Die Passagiere hätten die Maschine verlassen können. Verletzt wurde niemand. Weitere Angaben zur Ursache für die Sicherheitslandung machte er zunächst nicht. In einer Mitteilung der Feuerwehr Dresden hieß es, die Mittel der Werkfeuerwehr des Flughafens hätten ausgereicht, um die notwendigen Einsatzmaßnahmen zu treffen.