Die Anwohner kommen mit dem Schrecken davon, als eine Cessna in einen Vorgarten stürzt. Nicht so der Pilot.

Flugzeug in den USA stürzt vor Haustür ab - Pilot tot

Die Cessna stürzte in den Vorgarten

Savannah - Im Südosten der USA ist ein Kleinflugzeug direkt vor einem Wohnhaus abgestürzt. Der Pilot der Cessna kam ums Leben, der einzige Passagier wurde leicht verletzt, wie die Polizei von Savannah (Bundesstaat Georgia) auf X mitteilte. Am Boden sei niemand verletzt worden. Die US-Luftaufsichtsbehörde FAA ermittele weiter. Die Absturzursache war zunächst unbekannt.

Fotos zeigten die Trümmer unmittelbar vor dem Haus in der 66. Straße. Nach einem Bericht des örtlichen Senders WTOC handelte es sich um eine Cessna 336, die am Sonntagabend (Ortszeit) auf dem Weg von Miami (Florida) nach Savannah war. Luftlinie sind das etwa 700 Kilometer. Savannah ist eine Hafenstadt am Atlantik und mit knapp 150.000 Einwohnern die fünftgrößte Stadt Georgias.