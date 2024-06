Geparkte Flugzeuge der Austrian Airlines (AUA) am Flughafen Wien-Schwechat (Archivbild).

Wien - Ein Flugzeug der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) ist bei einem Flug durch ein Hagel-Unwetter schwer beschädigt worden. Wegen des Vorfalls während des Anfluges nach Wien wurde ein Notruf abgesetzt. Die Maschine sei jedoch am Sonntagabend sicher gelandet, hieß es am Montag von der Fluggesellschaft. Die 173 Passagiere und 6 Besatzungsmitglieder an Bord seien unverletzt geblieben.

Ein Foto, das von der Unwetterzentrale in Wien auf der Plattform X hochgeladen wurde, zeigte den betroffenen Airbus A320 mit abgerissener Nase und stark beschädigten Cockpit-Scheiben. Laut AUA gab es auch Schäden an den Verkleidungen des Flugzeugs.

Das Flugzeug war von Palma de Mallorca aus nach Wien geflogen. Die Gewitterzelle sei für die Crew auf dem Wetterradar nicht ersichtlich gewesen, hieß es von der Airline.