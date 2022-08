Flughafen-Express fällt in letzten Ferienwochen aus

Berlin - Der Flughafen-Express (FEX) fällt in den letzten beiden Berliner Ferienwochen komplett aus. Wegen Bauarbeiten an den Gleisen in Berlin-Grünau fahren die Züge von diesem Montag etwa 4.00 Uhr bis zum Morgen des 22. August nicht mehr, teilte die Deutsche Bahn mit. Fahrgäste müssten während dieser Zeit auf andere Verbindungen ausweichen. Der FEX braucht für die Strecke rund 30 Minuten. Einige Regionalzüge sind ähnlich schnell.

Allerdings gibt es auch bei diesen Verbindungen im August Einschränkungen: Demnach halten der RB14 und der RE7 vom Montag, 15. August, bis Freitag, 19. August, nicht im Terminal 1-2 des Flughafens, sondern in Terminal 5. Der Grund auch hier: Arbeiten an Gleisen in Grünau.