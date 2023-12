Berlin - Die Eisbären Berlin haben Flügelstürmer Jaedon Descheneau fest für den Rest der Saison verpflichtet. Der Eishockey-Club hatte dem 28 Jahre alten Kanadier Ende November zunächst einen sogenannten Try-Out-Vertrag für vier Wochen gegeben und damit auf Personalprobleme reagiert. Nun bleibt der Angreifer also länger in Berlin und kann im DEL-Spiel gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven am Freitagabend (19.30 Uhr) schon eingesetzt werden. „Wir sind davon überzeugt, dass er uns direkt weiterhelfen wird. Zudem wird er unserem Kader noch mehr Tiefe verleihen“, sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer einer Mitteilung zufolge.

Descheneau spielte unter anderem in der Schweiz und in Schweden sowie auch in der DEL für die Düsseldorfer EG.