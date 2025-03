Gestern fielen am Airport Hannover zahlreiche Abflüge und Ankünfte aus. Hintergrund war ein bundesweiter Warnstreik. Inzwischen hat sich die Lage normalisiert - auch am Airport Bremen.

Flugbetrieb in Hannover nach Warnstreik wieder angelaufen

Am Montag war wegen der Arbeitsniederlegungen Stillstand am Airport Hannover.

Hannover - Der Flugverkehr am Airport Hannover läuft nach dem gestrigen Warnstreik wieder weitgehend normal. Am Morgen seien aber noch Abflüge nach Paris, München und Amsterdam gestrichen worden, weil die Maschinen nicht bereitstanden, sagte eine Sprecherin des Flughafens der niedersächsischen Landeshauptstadt. Ein Flugzeug sei aber bereits kurz nach Mitternacht gestartet.

Am Flughafen Bremen waren am Montag ebenfalls rund 50 Flüge gestrichen worden. Nur Ambulanz- und Rettungsflüge waren einem Airport-Sprecher zufolge geplant. Heute Morgen flogen keine Maschinen nach Amsterdam und München. Ansonsten hatte sich die Lage laut Plan normalisiert.

Die Gewerkschaft Verdi hatte am Montag mit Warnstreiks an 13 deutschen Flughäfen große Teile des Flugverkehrs in Deutschland lahmgelegt. Zum Arbeitskampf aufgerufen waren Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst der Flughafenbetreiber, von Bodenverkehrsdiensten und im Luftsicherheitsbereich.

Hunderttausende Passagiere betroffen

Bundesweit waren nach einer Schätzung des Flughafenverbands ADV mehr als 3.500 Flüge ausgefallen, rund 560.000 Passagiere konnten ihre Reisen nicht wie geplant antreten.

Hintergrund sind zwei verschiedene Tarifkonflikte: Die Gewerkschaft fordert in den Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen unter anderem acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber monatlich 350 Euro mehr, sowie drei zusätzliche freie Tage. Die Arbeitgeber haben bisher kein konkretes Angebot vorgelegt.

In der Luftsicherheit fordert Verdi unter anderem die Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, 30 Tage Urlaub und Zusatzurlaub für Schichtarbeit.