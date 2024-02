Berlin - Nach dem Warnstreik des Luftsicherheitspersonals am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) läuft der Betrieb wieder normal. „Am Flughafen BER ist der Flugbetrieb am frühen Morgen regulär wieder aufgenommen worden. Es läuft ruhig“, sagte eine Sprecherin des BER am Freitagmorgen. Es sei aber mit einem leicht erhöhten Fluggastaufkommen zu rechnen. Statt 60.000 dürften am Freitag wegen zahlreicher Umbuchungen gut 70.000 Passagiere am Flughafen in Schönefeld abfliegen oder ankommen.

Am Donnerstag waren an dem Airport alle rund 170 Starts und etwa jede vierte Ankunft aufgrund eines Warnstreiks des Luftsicherheitspersonals ausgefallen. Der Flughafen hatte für Donnerstag ursprünglich knapp 50.000 Passagiere erwartet. Zum Arbeitskampf aufgerufen waren die Beschäftigten, die in der Fluggastkontrolle, in der Personen- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und in Servicebereichen tätig sind. Verdi zufolge sollte der Warnstreik am BER um 23.59 Uhr enden.