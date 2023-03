Leipzig/Dresden - Der bundesweite Warnstreik im Verkehrssektor wirkt sich auch an den sächsischen Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden aus. Am Montag seien die Lufthansa-Flüge von und nach Frankfurt und München gestrichen worden, sagte Flughafen-Sprecher Uwe Schuhart am Freitag. Auch am Sonntag wurden einzelne Verbindungen der Lufthansa gecancelt.

Passagiere, die am Montag mit anderen Fluggesellschaften reisen wollen, sollten sich direkt bei den Unternehmen über den Status ihrer Flüge erkundigen, sagte Schuhart. Laut den An- und Abflugtafeln sollten diese Verbindungen Stand Freitag regulär bedient werden.

Allerdings hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten der Luftsicherheit in Leipzig/Halle und Dresden am Montag zu Warnstreiks aufgerufen. Das betreffe die Bereiche Waren- und Personenkontrolle, sagte Verdi-Landesbezirksfachbereichsleiter Paul Schmidt. Welche Auswirkungen das auf den Betrieb an den beiden Flughäfen haben wird, konnte Schuhart noch nicht sagen.