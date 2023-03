Erfurt - Nach Ansicht des Thüringer Flüchtlingsrats sollten Geflüchtete egal welcher Nationalität die Möglichkeit bekommen, privat Wohnraum anzumieten. „Zurzeit müssen Menschen im Asylverfahren oder mit einer Duldung auf unbestimmte Zeit, teilweise über Jahre, in beengten Bedingungen in Gemeinschaftsunterkünften leben. Das sind keine Orte auf Dauer“, teilte der Flüchtlingsrat am Mittwoch in Erfurt mit.

Bisher müsse das Sozialamt Wohnungen anmieten, was viele Privatvermieter abschrecke. Dagegen sei Geflüchteten aus der Ukraine rechtlich ermöglicht worden, privaten Wohnraum anzumieten. Dafür gebe es Regelungen zur Übernahme der Kosten. „Dies sollte so für alle Geflüchteten möglich sein“, so der Flüchtlingsrat.

Kommunen und die Landesregierung wollen am Donnerstag Themen der Flüchtlingspolitik in Thüringen besprechen. Dabei soll es vor allem um Fragen der Unterbringung und der Finanzierung gehen.