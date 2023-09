Erfurt - Thüringen will die Landeskapazitäten für Flüchtlinge auf bis zu 2500 Plätze aufstocken und sucht Alternativen für die Einrichtung in Hermsdorf. Sollte die Suche nach einer Immobilie keinen Erfolg haben, müsste es Übergangslösungen auch mit Unterkünften in Containern geben, sagte Staatskanzleiminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) am Dienstag in Erfurt.

Die Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl, die in der Vergangenheit immer wieder überbelegt war, solle auf die Unterbringung von 800 Migranten begrenzt werden, sagte er weiter. Dort sei im Gegensatz zur Außenstelle in Eisenberg auch keine Aufstellung von Containern geplant.

Bei der Suche nach einer Immobilie für eine weitere Landeserstaufnahmestelle für Geflüchtete erwartet das Landesamt für Bau und Verkehr bis zum 22. September Angebote.