Erfurt - Thüringens CDU-Fraktionschef Mario Voigt hat sich dafür ausgesprochen, Flüchtlingen eher Sach- statt Geldleistungen zur Verfügung zu stellen. „Ich glaube, dass wir generell darüber nachdenken sollten, dass wir weniger Geldleistungen, sondern eher das Sachleistungsprinzip wirken lassen sollten“, sagte Voigt am Mittwoch in der Landespressekonferenz in Erfurt. „Denn dann kann sich niemand nur den Scheck abholen und dann dafür einen Monat verschwinden“, sagte Voigt. Auf Nachfrage, ob es Belege für ein solches Verhalten von Geflüchteten gebe, sagte er, er kenne Beispiele. Es sei wichtig, dass die Bevölkerung nicht die Akzeptanz für Flüchtlinge verliere, „weil sie das Gefühl hat, dass Leute den Sozialstaat ausnutzen“.

AfD-Fraktionschef Björn Höcke begrüßte Voigts Forderung. „Es ist schön, dass die CDU ins Nachdenken gerät und unsere Forderung da kopiert“, sagte Höcke. Der Thüringer AfD-Landesverband wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft und beobachtet.