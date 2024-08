Die Polizei sucht weiter nach einem 26-Jährigen, der aus dem Maßregelvollzug in Moringen entkommen ist. Unterdessen gibt es neue Informationen zu seiner Flucht.

Der 26-Jährige wollte nicht zum ersten Mal aus dem Maßregelvollzug in Moringen fliehen. (Archivbild)

Moringen - Nach dem Entkommen eines 26-Jährigen aus dem Maßregelvollzug im südniedersächsischen Moringen gibt es neue Details zur Flucht. Der Flüchtige nutzte den Ausweis eines Mitpatienten, um in einen weniger gesicherten Bereich der Anlage zu kommen. Das niedersächsische Sozialministerium bestätigte gleichlautende Berichte vom „Göttinger Tageblatt“ und „NDR“. Beim Übergang in den weniger gesicherten Bereich, in dem sich nur Menschen mit regelmäßigem Ausgang aufhalten, sei der Mann nicht ausreichend kontrolliert worden.

Der Flüchtige wurde bisher nicht gefasst. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nach Angaben der Behörden aber nicht.

Weiter hieß es, dass der 26-Jährige wegen eines Fluchtversuches im Mai in dem stärker gesicherten, geschlossenen Vollzug untergebracht war. Er war demnach nicht von einem genehmigten Ausgang zurückgekehrt, wurde aber später gefasst. Im Maßregelvollzug werden nach richterlicher Anordnung Straftäter mit Suchterkrankungen oder psychischen Krankheiten untergebracht.

Seit über zwei Wochen auf der Flucht

Vor mehr als zwei Wochen verließ der 26-Jährige den Maßregelvollzug in der Nähe von Göttingen nach bisherigen Erkenntnissen durch die doppelläufige Pforte. Ein in der Nähe wartendes Auto nahm ihn mit. In einer ersten Reaktion wurde der Torbereich unter anderem mit Stacheldraht stärker gesichert. Weitere Maßnahmen würden geprüft.

Nach Angaben des niedersächsischen Justizministeriums wurde der 26-Jährige nach einem Überfall auf ein Wettbüro in Hannover wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung verurteilt. Seit November 2020 saß er im Maßregelvollzugszentrum Moringen eine Haftstrafe von vier Jahren und sechs Monaten ab.

Mehrere vergleichbare Fälle

In der jüngeren Vergangenheit gab es mehrere vergleichbare Fälle: Im November wurde ein aus dem Maßregelvollzug entflohener Straftäter in Frankreich festgenommen, mehr als vier Monate nach seinem Ausbruch. Im September 2022 fasste die Polizei einen flüchtigen Strafgefangenen nach mehrtägiger Flucht in Celle.