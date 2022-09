Flucht von Gewalttäter beschäftigen Ausschuss

Berlin - Knapp zwei Wochen nach der Flucht eines verurteilten Rockers beschäftigt der Fall am Mittwoch (14.00 Uhr) den Rechtsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Die Fraktionen von CDU und FDP verlangen von Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) Erklärungen dafür, wieso dem Gewalttäter Lockerungen wie ein unbegleiteter Ausgang gewährt wurden. Der 28-Jährige war am 27. August nicht in die Justizvollzugsanstalt Tegel zurückgekehrt und wird seitdem gesucht.

Darüber hinaus wollen CDU und FDP klären, wo sich die Arbeit von Staatsanwaltschaft und Gerichten verbessern lässt, um auf Straßenblockaden von Klimademonstranten in Berlin zu reagieren. Aus Sicht der Parteien dauert die strafrechtliche Verfolgung zu lange.

Die Gruppe „Letzte Generation“ hatte in Aktionswochen immer wieder Autobahnausfahrten blockiert und mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel gefordert. Vor einer Woche war im ersten Prozess bundesweit ein 20 Jahre alter Klimademonstrant zu 60 Stunden Freizeitarbeit verurteilt worden. Bei der Berliner Staatsanwaltschaft sind bislang insgesamt mehr als 460 Verfahren zu den Aktionen registriert, davon sind laut Senatsjustizverwaltung noch 116 offen (Stand 2.9.).

Neben diesen Themen wollen sich die Ausschussmitglieder zu Beginn der Sitzung auch über den aktuellen Stand der Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft in der RBB-Krise informieren lassen.