Leipzig - Die Handballer des SC DHfK Leipzig wollen angriffslustig ins Derby gegen den Meister SC Magdeburg gehen. „Magdeburg hat den größeren Druck, denn jeder verlorene Punkt könnte die Meisterschaft entscheiden. Vorteil für uns, wir müssen nicht, aber wir können das Spiel gewinnen“, sagte DHfK-Trainer Runar Sigtryggsson vor der Bundesliga-Partie an diesem Sonntag (16.05 Uhr/Sky) in Leipzig. Nach der Überraschung der Sachsen bei der MT Melsungen (29:28) fordert der Isländer jedoch eine Leistungssteigerung: „Wir müssen uns noch verbessern, wir haben schlecht gespielt und gewonnen, in der zweiten Halbzeit war viel Not bei uns im Spiel.“

Ob die Leipziger aufgrund der Dauerbelastung des Meisters mit der Champions League einen Vorteil hätten, verneinte der DHfK-Coach. „Wenn du drin bist und gewinnst auf Dauer, dann läuft es automatisch. Die haben einen Flow, diesen müssen wir brechen. Wir können nicht hoffen, dass sie müde kommen“, sagte Sigtryggsson.

Auch die Verletzungsausfälle von Weltmeister Magnus Saugstrup und Omar Ingi Magnusson seien kein Indiz für eine Schwächung. „Mit Kay Smith haben sie einen genauso fantastischen Spieler wie Omar“, sagte der Ex-Magdeburger Kreisläufer Moritz Preuss am Donnerstag. Vor seiner Heimspielpremiere in Leipzig und dem ersten Spiel gegen seinen Ex-Club betonte er: „Mit Saugstrup haben sie einen individuellen Handballer verloren, aber sie haben mit Oscar Bergendahl nachgelegt, der das ganz gut macht. Ich hoffe, die Halle explodiert, denn die Magdeburger werden hier brennen, sie freuen sich genauso aufs Derby wie wir. Und sie haben den Vorteil, weil sie im Spielrhythmus sind.“

Für die Sachsen ist es das erste Heimspiel im neuen Kalenderjahr und „gleichzeitig das größtmögliche“, sagte DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther, der über 6000 Zuschauer erwartet. Das letzte Derby in Magdeburg endete im Oktober mit einem klaren 32:24-Erfolg für den SCM. In bislang 15 Spielen gingen die Elbestädter neunmal als Sieger vom Parkett. Der letzte von insgesamt vier Bundesliga-Siegen gelang Leipzig am 16. Mai 2021 beim 34:33 im Mai 2021 in Magdeburg, der letzte Heimsieg datiert vom 29. November 2020 (33:29).