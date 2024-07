Die Augsburger Panther haben einen weiteren Spieler für die kommende DEL-Saison verpflichtet. Florian Elias kehrt in seine Heimat zurück. Sein Bruder spielt schon für die Panther.

Augsburg - Florian Elias wird in der kommenden Saison für die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga auflaufen. Der 21 Jahre alte Angreifer wechselt von den Iserlohn Roosters zurück in seine Augsburger Heimat. Sein jüngerer Bruder Moritz (20) spielt schon seit dem vergangenen Jahr für die Panther.

Für Iserlohn, Schwenningen und Mannheim bestritt Florian Elias 183 Spiele in der DEL. 17 Tore und 19 Assists stehen für das Offensivtalent in der Statistik. Für Sportdirektor Larry Mitchell ist Elias ein „technisch sehr versierter“ Angreifer, der immer „mit viel Energie und Intensität“ spiele: „Es bedeutet ihm viel, künftig die Farben seines Heimatclubs zu tragen.“