Eigentlich wollte ihr Flixbus-Fahrer fünf Minuten Pause machen. Doch als eine Rentnerin auf dem Weg nach Heidelberg von der Toilette zurück kam, fuhr der Bus schon weiter. Bei sengender Hitze saß die Seniorin stundenlang auf einem Rasthof an der Autobahn fest.

Heidelberg/DUR – In Baden-Württemberg hat am Wochenende ein Flixbus-Fahrer eine Passagierin an einem Rasthof an der Autobahn vergessen.

Wie „Bild“ berichtet, wollte eine 69 Jahre alte Frau am Sonntag von Nürnberg nach Heidelberg reisen. Unterwegs stoppte der Bus an einem Autohof an der A6. Der Fahrer sprach von fünf Minuten Pause.

Fahrer verkürzt Pause: Flixbus fährt ohne Rentnerin weiter

Während andere Reisende die Pause für eine Zigarette nutzten, wollte die 69-Jährige kurz auf die Rasthof-Toilette gehen, doch als sie nach drei Minuten zurück kam, fuhr der Bus gerade ohne sie los. Auch hinterher laufen und winken half nichts, der Bus fuhr auf die Autobahn.

Da der Flixbus-Service nicht erreichbar gewesen sei, half schließlich die Familie. Ihr Mann habe in Heidelberg den Koffer aus dem Bus geholt. Ihr Sohn, den sie zuvor in Nürnberg besucht hatte, setzte sich ins Auto und holte seine Mutter ab. Die musste bis dahin aber zwei Stunden auf dem leeren Autobahn-Rasthof warten – bei weit über 30 Grad am Sonntag.

Immer wieder: Flixbus fährt nach Stoß ohne Passagiere weiter

Flixbus entschuldigte sich schließlich. Zwar sei jeder Passagier verantwortlich, pünktlich zur Weiterfahrt wieder im Bus zu sitzen. Hier habe der Bus aber erwiesen nicht die angekündigten fünf Minuten gewartet.

In Deutschland passiert es immer wieder, dass Flixbus-Fahrer nach kurzen Pausen losfahren, ohne dass alle Passagiere an Bord sind. Zuletzt geschah das vor wenigen Wochen auf der A72 in Sachsen. Hier war es die Polizei, die eine 85-Jährige im Streifenwagen dem Bus hinterher fuhr.