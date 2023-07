Fliegerbombe in Reichenbach gefunden: Bereich abgesperrt

Reichenbach - Bei Tiefbauarbeiten in Reichenbach/Oberlausitz (Landkreis Görlitz) ist am Freitagmorgen eine Fliegerbombe gefunden worden. Es sei ein Sicherheitsradius von circa 200 Metern um den Fundort in der Görlitzer Straße abgesperrt worden, teilte die Polizei mit.

Anwohnerinnen und Anwohner sollen zuhause bleiben, Ortskundige sollten den Bereich weiträumig umfahren, hieß es. Eine Evakuierung war zunächst nicht vorgesehen. Der Sprengkörper sei ersten Schätzungen zufolge etwa ein Meter mal 30 Zentimeter groß. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sei im Einsatz.