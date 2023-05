Merseburg - Eine Fliegerbombe ist am Dienstagmorgen im Saalekreis entschärft worden. „Alle Sperrmaßnahmen und Evakuierungen sind mit sofortiger Wirkung aufgehoben“, sagte eine Sprecherin des Landkreises kurz danach. Die Sperrung an der Bundesstraße 181 sei ebenso beendet. Die Einwohner der Ortschaften Pissen und Witzschersdorf konnten wieder in Häuser und Wohnungen zurückkehren.

Bei Vorbereitungen für das Verlegen einer Stromleitung war bei Merseburg am Montag eine britische Fliegerbombe gefunden worden. Um die 500 Kilogramm schwere Bombe war ein Sperr-Radius von 700 Meter festgelegt worden. Von der anschließenden Evakuierung betroffen waren die Ortschaften Pissen und Witzschersdorf. Menschen, die keine anderweitige Möglichkeit der Unterbringung hatten, konnten im Kulturhaus Pissen unterkommen.

Anwohner waren zudem gebeten worden, vor der Evakuierung offene Feuerstellen zu löschen, Gashähne abzusperren, Heiz- und Kochgeräte auszuschalten und Fenster und Türen zu schließen.