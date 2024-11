Großpostwitz - Einsatzkräfte haben in Großpostwitz (Landkreis Bautzen) eine knapp 100 Kilogramm schwere Fliegerbombe entschärft. Insgesamt 41 Menschen wurden vorsorglich evakuiert, wie die Polizei mitteilte. Demnach entdeckten Bauarbeiter bei Sanierungsarbeiten an einer Teichanlage am Dienstagmittag einen verdächtigen Gegenstand. Die Polizei sperrte den Fundort in einem Radius von 500 Meter ab. Am Dienstagabend entschärften dann Einsatzkräfte des Kampfmittelbeseitigungsdienstes die Bombe. Gegen 21.30 Uhr konnten die Bewohner wieder in ihre Häuser zurückkehren.