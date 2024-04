Augsburg - Kevin Vogt von Union Berlin hat einen neuen Flauten-Rekord in der Fußball-Bundesliga aufgestellt. Weil der Abwehrchef der Eisernen beim 0:2 in Augsburg kein Tor erzielte, ist Vogt in nun 267 Bundesligaspielen in Serie ohne Torerfolg geblieben. Laut Datenanbieter Opta hat er damit den Torlos-Rekord von Dietmar Schwager übertroffen, der von 1964 bis 1973 in 266 Spielen ohne Torerfolg geblieben war.

Dabei hat Vogt schon bewiesen, dass er Tore machen kann: Letztmals erzielte der 32-Jährige im Oktober 2014 für den 1. FC Köln einen Treffer, es war sein dritter in der Bundesliga. Die ersten beiden Tore gelangen Vogt übrigens für den FC Augsburg - im April 2013 und im August 2013 gegen Dortmund und Nürnberg.