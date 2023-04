Berlin/Erfurt - Der Ausbau der Windkraft in Thüringen stockt. In den ersten drei Monaten dieses Jahres ist nach einer vorläufigen Auswertung der Fachagentur Windenergie an Land im Freistaat kein einziges Windrad neu in Betrieb gegangen. Im ersten Quartal 2022 waren es zumindest noch vier neue Windkraftanlagen in Thüringen mit einer Leistung von 16,8 Megawatt. Nach den Angaben der Fachagentur gingen auch in Sachsen, im Saarland sowie in den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg im ersten Quartal keine neuen Windräder ans Netz.

Der Bundesverband Windenergie kritisierte einen „de facto Ausfall“ der Südregion einschließlich Bayern und Baden-Württemberg. Bundesweit kamen insgesamt 117 Anlagen mit einer Leistung von mehr als 546 Megawatt neu hinzu.