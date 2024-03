Altenburg - Ein 35-Jähriger hat in einem Supermarkt in Altenburg eine ganze Flasche Rum geleert. Zwar trank er den Schnaps noch im Laden, bezahlen wollte der Mann diesen am Montag aber nicht, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Die Angestellten riefen daraufhin die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 35-Jährigen 4,28 Promille. Der Mann erhielt eine Anzeige.